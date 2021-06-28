Губернатор потребовал дать ему онлайн-доступ к данным о качестве воздуха до конца недели

В понедельник, 28 июня, на еженедельном совещании правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША потребовал, чтобы министерство природных ресурсов и экологии до конца недели продемонстрировали ему, как работает система мониторинга качества воздуха.

Владимир ЖИПА на планерке у губернатора, получить их данные онлайн все желающие смогут только в конце июля. Как мы сообщали ранее, к прошлой пятнице все 15 станций контроля воздуха начали работать в проблемных районах Калужской области. Но, как сообщилна планерке у губернатора, получить их данные онлайн все желающие смогут только в конце июля.

- Владимир Иванович, долго раскачиваетесь, какой конец июля? – сказал министру губернатор. – До конца недели продемонстрировать мне, как работает эта система. И решение будем принимать в пятницу, когда мы её откроем для людей. Не надо затягивать. Что мы там скрывать собираемся? Что есть, то есть. Люди должны знать, в каких условиях они живут. Они должны знать, каким воздухом дышат и причины его загрязнения, - добавил губернатор в заключение.