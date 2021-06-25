В Калуге и области качество воздуха теперь можно отслеживать в режиме онлайн

В пятницу, 25 июня, региональное министерство природных ресурсов и экологии сообщило о том, что все 15 станций наблюдения за качеством воздуха начали работать. Они установлены в наиболее проблемных зонах области. Это Боровский, Людиновский, Кировский и Дзержинский районы, а также Калуга и Обнинск.

- Станции контролируют такие загрязняющие вещества, как оксид углерода, диоксид азота и серы, сероводород, аммиак, формальдегид, а также концентрацию пыли, – сообщает пресс-служба министерства.

В дальнейшем планируется запустить онлайн-режим наблюдения за качеством воздуха на специальном региональном геопортале. А пока сводная информация будет еженедельно размещаться на официальной странице министерства. Первый отчет о качестве воздуха появится уже 1 июля.