Ушел из жизни почетный дорожник России Дмитрий Доровский

В понедельник, 28 июня, миндор Калужской области сообщило, что на 84 году ушел из жизни ветеран дорожной отрасли, Почетный дорожник России, заслуженный дорожник Калужской области Дмитрий ДОРОВСКИЙ.

Всю жизнь Дмитрий Павлович посвятил дорогам. Он окончил Саратовский политехнический институт в 1962 году. После чего прошел путь от рядового специалиста до руководителя в различных дорожных организациях. С 2006 года трудился в министерстве дорожного хозяйства нашего региона.

- Коллеги ценят и помнят его как грамотного, энергичного и опытного человека. Он внес значительный вклад в строительство, реконструкцию и ремонт дорог нашего региона, в сохранение и укрепление дорожного хозяйства, - говорится в официальном сообщении министерства. - Выражаем искренние соболезнования родным и близким по случаю кончины Доровского Дмитрия Павловича. Искренне скорбим вместе со всеми, кто его знал. Его светлый образ навсегда останется с нами.