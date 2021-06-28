В Калужской области 74 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 37 242, сообщает в понедельник, 28 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 68 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 35 558 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 371 житель нашего региона.

На лечении остаются 1313 человек.

По всей России за сутки выявлены 21 650 случаев коронавируса. За весь период - 5 472 941. Выписаны за сутки – 12 626, за весь период – 4 969 340. За последние сутки умерли 611 человек, за все время – 133 893.