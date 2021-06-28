В Калуге за неделю родились 112 детей

За неделю, с 21 по 26 июня, в областном центре родились 112 малышей, среди которых 58 девочек и 54 мальчика. Об этом сообщает ЗАГС Калуги вечером воскресенья, 27 июня.

Вес самого маленького ребёнка составил 2 090 граммов, а самого большого – 4 500 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 17 лет, а самой старшей - 41 год. Самому молодому папе - 18 лет, самому старшему - 51 год.

За этот период родились Тихон, Назар, Мия, Артемий, Мира, Лев, Снежана и Елисей.

С 21 по 26 июня также 84 пары поженились. Самой молодой невесте исполнилось 19 лет, а самой старшей - 56 лет. Самому молодому жениху - 20 лет, самому старшему - 17 лет.