В Калужской области перекрыли мост через Оку

С 29 июня по 15 августа будет закрыто движение автотранспорта по наплавному мосту через Оку недалеко от поселка Дугна.

Как сообщает региональное министерство дорожного хозяйства, временные ограничения связаны с выявлением дефектов и повреждений искусственного дорожного сооружения.

При движении по данному участку автомобильной дороги Ферзиково - Дугна - Р-132 «Калуга - Тула - Михайлов – Рязань» необходимо руководствоваться временными дорожными знаками и знаками маршрутного ориентирования. Жителей и гостей Калужской области просят заранее выбирать другие маршруты движения.