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В Калужской области за неделю подорожали мясные консервы, сметана, творог и морковь

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.06.2021 09:52 11 549
В Калужской области за неделю подорожали мясные консервы, сметана, творог и морковь

В Калужской области за неделю, с 16 по 23 июня, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 25 июня, об этом рассказали на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен, которое провел министр конкурентной политики региона Николай ВЛАДИМИРОВ.

За неделю в калужских магазинах увеличились цены на консервы мясные на 0,96%, сметану – на 0,4%, творог – на 0,87%, морковь свежую – на 4,7%.

Уменьшились цены на кур охлажденных и мороженых на 2,1%, колбасы полу- и варено-копченые – на 0,97%, рыбу мороженую неразделанную – на 1,6%, яйца куриные - на 3,6%, масло сливочное – на 0,6%, огурцы свежие – на 6,4%, помидоры свежие – на 5,8%, консервы рыбные – на 0,6%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,69 руб./кг, масло подсолнечное – 100,29 руб./кг, на яйца куриные – 57,67 руб./дес.

Минимальные цены на 21 июня среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на консервы мясные и овощные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, лук репчатый. Максимальные – на сосиски, сардельки, карамель.

На рынке нефтепродуктов с 16 по 23 июня оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 15 июня) занимала 4-е место по бензину автомобильному (47,04 руб./л) и 2-е место по дизельному топливу (47,30 руб./л).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.06.2021 09:52 11 549
Тэги: статистика цены общество
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