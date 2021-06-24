«Клиника года-2021»: победители выбраны

Найти своего врача — большая удача. Еще более ценно найти свою клинику. Многие люди в наше время готовы платить деньги за качественную медицинскую помощь. В хороших частных клиниках не бывает очередей, сотрудницы регистратуры приветливы, компетентны. Врачи имеют возможность уделить больше времени пациенту, прием ведется строго по записи.

С появлением и распространением нового коронавируса многие врачи работают на износ, трудятся в опасной красной зоне, рискуя не только здоровьем, но и жизнью. Частным клиникам также пришлось усилить санитарный контроль и меры безопасности, пройти через две волны короновируса, когда положительные тесты проявлялись и у врачей. Едва поправившись, они тут же возвращались на рабочие места.

Вот уже пять лет медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» проводит конкурс «Клиника года». Его главная задача — привлечь внимание горожан к проблемам здравоохранения, рассказать о возможностях современных медицинских центров, а также о ведущих специалистах региона.

Раньше стать участником конкурса могла любая клиника, в том числе и государственная. Но пандемия внесла свои коррективы, врачи в муниципальных больницах основную деятельность направили на борьбу с инфекцией. В этом году в конкурсе участвовали только частные медицинские центры, голосовать за которые можно было на сайте www.kp40.ru с февраля по июнь.

Калужане сделали свой выбор, и 17 июня редакция «Комсомольской правды – Калуга» наградила победителей.

В преддверии Дня медицинского работника организаторы пригласили частные медицинские центры на бизнес-­завтрак в баре Hubble оте­ля Four Points by Sheraton Калуги. Здесь в теплой, дружеской обстановке гости обсудили перспективы развития частной медицины в регионе, а завершилось мероприятие награждением победителей конкурса «Клиника года-2021».

Победителей поздравил заместитель министра здравоохранения области Илья Соваков, вручив им дипломы и статуэтки премии «Клиника года». Он также рассказал о возможных путях взаимодействия частных медицинских центров с государством. Илья Александрович обратил особое внимание руководителей на работу клиник в условиях пандемии.

— Новая волна ковида вносит коррективы во все сферы жизнедеятельности, но прежде всего это касается медиков. И важно быть во всеоружии, чтобы остановить или сдержать пик заболеваемости, — отметил Илья Соваков.

ООО «Клиника ЗДОРОВьЯ»: номинация «Клиника со стабильно высоким качеством и доступностью»



ООО «Калужская клиника боли»: ­номинация «Клиника современных методов диагностики и лечения»



ООО «Теорема-­Мед»: «Лучшая ­диагностическая клиника»



​ООО «МЕДИКПРО»: номинация «Лучший специализированный медицинский центр»



ООО «Современная медицина» (МЦ «Астро»): номинация «Клиника инновационных технологий»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ирина Тагировна Садыкова, главный врач, генеральный директор ООО «Клиника ЗДОРОВьЯ»

— Мы очень рады быть одной из лучших клиник Калуги, тем более что это выбор жителей города. Награждение практически совпало с важным для нас событием. 15 июня по адресу Телевизионная, 31, состоялось открытие нашего нового центра выдачи справок, замены водительских прав, разрешения на ношение оружие. Это, наверное, единственный проект в городе, который работает по принципу единого окна. Приходят водители, охранники, охотники и без очередей, быстро и качественно получают услугу.

Конечно, мне очень интересны первые отзывы о центре. Просматриваю их, вижу, что люди идут, они довольны, благодарят нас. Это очень приятно, мы старались сделать полезное нашему населению. То, что новый центр расположен в центре города, многим пришлось по душе, и это неудивительно. А то, что мы предусмотрели отдельные парковки, избавляет водителей от лишней суеты, экономит время.

В дальнейшем мы планируем открыть на Телевизионной центр, который будет оказывать амбулаторно-­поликлинические услуги, но эти два направления никак не пересекутся. Предусмотрены два отдельных входа, разные регистратуры. Кроме того, планируем открыть большое стоматологическое отделение для детей и взрослых. Будет широкий набор специалистов.

В настоящее время врачебную помощь мы оказываем в клинике на Болдина. Там есть все — от терапии до хирургии, своя лаборатория, диагностический центр. Изначально мы много работали и продолжаем работать с целыми организациями, они приводят к нам сотрудников на профосмотры и получают очень быстрый, но при этом качественный прием специалистов.

У нас очень дружный коллектив, мы трудимся шесть дней в неделю. Единственный выходной — воскресенье. И цены на медицинские услуги — из самых низких в городе, потому что считаем важным, чтобы частная медицина была доступна как можно большему количеству людей.

На Болдина останутся только справки, вся консультативная помощь перейдет в центр на Телевизионной. Там большая парковка, удобно для водителей.

Приятно, что калужане считают нас лучшими, подтверждают, что мы оказываем доступную и качественную медицинскую помощь.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Директор ООО «Калужская клиника боли» Андрей Владимирович Городнов — Создавая «Калужскую клинику боли», мы ставили перед собой задачу: построить такую клинику, где будет хорошо всем — и пациентам, и врачам. Изначально мы работали только с болью. Сейчас же решаем проблемы комплексно. Ведь у нас представлены практически все направления. Это удобно в первую очередь пациентам. Наш девиз — лечить не только боль, но и решать проблему, которая ее вызвала. В частности, мы оказываем услуги в сфере неврологии, кардиологии, ортопедии и травматологии, у нас хорошо развита сосудистая хирургия, урология и флебология. В нашей клинике работают прекрасные отоларингологи, гинекологи, дерматологи. Применяем ботулинотерапию, кинезитерапию, лечебные блокады, пункции. Всего и не перечислишь! Одним словом, мы представляем полный комплекс услуг — от лабораторных исследования до физиотерапии, массажа и психотерапии. У нас прекрасный стационар, где созданы комфортные условия для пациентов. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Планируем расширяться, особенно в направлении диагностики. Для этого строим новый корпус.

Мы отличаемся от других клиник тем, что применяем в работе уникальные методики, которых до нас не было в регионе. Такие, как удаление вен лазером, микрохирургические операции на позвоночнике, удлинение ног и коррекцию угловых нагрузок. Лечим суставы стволовыми клетками, удаляем кисты суставов лазером и делаем многое другое. Я как руководитель стремлюсь создать все условия, чтобы врачи и другие сотрудники могли реализовать свой потенциал. Они постоянно повышают квалификацию, к нам приезжают лучшие специалисты, проводят обучение. Мы стремимся быть таким местом, куда хочется возвращаться пациентам. Для этого не только предоставляем высокопрофессиональное лечение, но и оказываем пациентам поддержку. Мы помогаем людям любого возраста. А для удобства принимаем и в субботу.

В основе нашей работы — принципы и методы, принятые во всем мире. Наши пациенты — жители не только Калужской области, но и соседних регионов и даже других стран. Клиника расположена в удобном месте. Имеется просторная парковка. Но, конечно, главная наша ценность и гордость — лучшие специалисты города! Пациентам важно знать, что они доверяют свое здоровье и жизнь профессионалам. Меня нередко спрашивают, почему клиника так называется. Да потому что мы не просто заглушаем боль, а изучаем ее со всех сторон, ищем первопричину, глубоко исследуем, чтобы человек на долгие годы забыл о боли. Нам очень приятно быть в числе лучших, приятно видеть благодарность и признание со стороны калужан

