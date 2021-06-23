До сих пор неизвестен список документов для пособия на детей из неполных калужских семей

С 1 июля, согласно поручению президента, стартует выплата ежемесячных пособий неполным семьям на детей от 8 до 16 лет в размере 5 650 рублей.

В преддверии этой даты в Сети появилось много вопросов касающихся этих выплат, и в ВК губернатора Владислава Шапши, которого завалили вопросами на эту тему, представитель регионального министерство труда и социальной защиты ответила на главный вопрос калужских родителей - выплачивать пособия будет ПФР.

Мы обратились на горячую линию пенсионного фонда с просьбой разъяснить порядок получения этой выплаты.

- Для оформления пособий калужанам нужно будет подать заявление через госуслуги или обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда по адресу: ул.Суворова, 121 на 3 этаже, - ответили сотрудники фонда. – Перечень документов ещё не утверждён. Ждем постановления.

Скорее всего, к заявлению нужно будет приложить копию паспорта, свидетельства о рождении детей, реквизиты для перечисления пособия. Свидетельство о разводе, о смерти второго родителя, судебное решение о взыскании алиментов при наличии.

Точный список, несмотря на то, что до часа Х остается всего неделя, на данный момент неизвестен.

Пособия положены родителям, воспитывающим детей в одиночку. Второй родитель при этом либо умер, либо пропал без вести, не значится в свидетельстве о рождении ребёнка, уклоняется от алиментов.

После получения заявления, пенсионному фонду предстоит определить доход семьи. Он должен быть ниже детского прожиточного минимума. В нашем регионе это 11 550 руб. на одного члена семьи.

У родителя на протяжении года обязательно должны быть поступления от трудовой или творческой деятельности, стипендии или пенсии.

Выплаты назначаются с восьмилетия ребёнка, но не ранее 1 июля 2021 года. Если родитель обращается за пособием в течение шести месяцев после восьмилетия, то оно выплачивается сразу за шесть месяцев. А вот если позже, то только со дня обращения.

Пособия будут назначаться на 12 месяцев и прекращаться досрочно при достижении ребёнком 17-летия.

Каждый год придётся подавать заявления повторно.