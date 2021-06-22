Новый экоцентр могут построить в Калуге

Торговая сеть «Пятёрочка» и компания Procter & Gamble запустили совместную экоакцию «Сохраним планету вместе: пятёрка зелёных дел», в результате которой в одном из российских городов построят экоцентр.

Одно дело просто говорить о защите земли, экологии и состоянии нашей природы, а другое - что-то конкретное для этого делать. Сейчас все более востребованы экологические центры, они помогают беречь природу и учат бережному и ответственному отношению к окружающей среде. Но в российских городах их катастрофически не хватает. Заботясь о будущем нашей планеты, «Пятёрочка» и компания Procter & Gamble объединили свои силы и объявили, что часть средств с продаж продукции P&G в размере 3 млн рублей пойдут на создание экоцентра. Город, в котором его откроют, выберут путём народного голосования. Калуга – один из кандидатов.

В экоцентре будет работать пункт приёма и сортировки разного вида вторсырья для его последующей переработки. Кроме того, он станет площадкой для проведения интересных мероприятий и фестивалей на экотематику. Открытие экоцентра планируется осенью.

Поучаствовать в проекте и улучшить экологию нашей планеты - легко: до 31 июля 2021 года в любой «Пятёрочке» надо приобрести товар, участвующий в акции, и затем проголосовать на сайте. В магазинах также будут размещены специальные информационные материалы с QR-кодом, перейдя по которому, вы узнаете, как сделать процесс покупки более экологичным.

Послом акции «Сохраним планету вместе: пятёрка зелёных дел» стала певица Глюкоза, которая разделяет философию ответственного потребления и принимает активное участие в экопроектах. Она не только снялась в роликах в поддержку этого экологического проекта, но и разработала дизайн экосумок, которые могут получить покупатели

- Procter & Gamble с «Пятёрочкой» придумали отличную акцию с очень понятным и, главное, простым посылом: каждый день каждый из нас может внести свой вклад в сохранение планеты. И путь к ответственному потреблению не такой долгий, как может показаться на первый взгляд. Я уверена, что вопрос экологии и сохранения окружающей среды волнует большинство россиян. Просто далеко не все понимают, что экологичные привычки - это просто. Именно поэтому мы и решили немного помочь нашим покупателям: советом, простой инструкцией и, конечно, собственным примером», — рассказала Глюкоза.

Кроме того, у каждого участника акции есть шанс выиграть полезные подарки.

- Мы хотим показать, как бизнес может заботиться об экологии. Например, для производства корзин в новых магазинах «Пятёрочки» мы используем переработанный пластик, также отправляем на переработку отходы, которые образуются в результате ежедневной деятельности магазинов, внедряем систему «умный магазин», помогающую сократить энергопотребление в торговых точках. В нашем мобильном приложении можно отказаться от печати чека, заменив его на электронный. Мы стремимся сформировать полезные привычки у россиян, стимулируя их совершать простые действия на благо всей планеты. Наша совместная акция с P&G – это вклад в развитие инфраструктуры по раздельному сбору отходов, которую так важно внедрять особенно в небольших городах, — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил ЯРЦЕВ.

Полные условия, сроки акции, организаторе и способы получения призов вы можете узнать на сайте.