В Калужской области проснулось чудо природы

Обильные осадки повысили уровень грунтовых вод в Калужской области и пробудили восходящие родники.

После дождей на реке Веприке в Дзержинском районе стала хорошо заметна группа восходящих из грунтовых вод родников, сообщает минприроды Калужской области.

Светлые песчаные пятнышки на дне озерца активно шевелятся. В настоящее время выявлено три крупных грифона и несколько мелких. Также проснулись ключи в русле самой реки Веприки и рядом с обустроенным местом отдыха.

- Посмотреть на чудо природы – восходящие родники на реке Веприке - очень просто, - сообщает пресс-служба министерства. – К ним имеется подход в виде деревянных настилов, которые на днях отремонтировали коллеги из Дирекции парков. Также они очистили прилегающую к ним территорию от мусора, который оставили после себя некоторые посетители.

При установлении засушливой погоды грифоны могут снова исчезнуть. Успейте увидеть это уникальное природное явление.

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