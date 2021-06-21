В Калуге партия «Новые люди» помогает труженикам тыла

Новый удобный диван для труженицы тыла депутаты от партии «Новые люди» решили купить, когда увидели, в каких условиях живет обладательница медали «За доблестный труд».

К депутатам партии «Новые люди» с просьбой о помощи обратилась дочь труженицы тыла Лилии Анатольевны Нечаевой 1925 г.р., Эрена Михайловна. Сама она тоже пенсионерка, вдова ветерана ВОВ. Как рассказала Эрена Михайловна, недавно сломался старый диван Лилии Анатольевны, и пенсионерки не могут позволить себе купить кровать. Не то что кровать - когда к 9 мая Лилии Анатольевне почему-то не выплатили «ветеранские», им пришлось встречать праздник с пустым холодильником.

Проверить, как живет обладательница медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», отправились кандидат в депутаты ГД РФ от партии «Новые люди», депутат Заксобрания Калужской области Дмитрий Зубов, депутат Заксобрания Калужской области Дмитрий Артамонов и депутат городской Думы Роман Выборнов. Приехали не с пустыми руками – привезли подарки и продукты.

Лилия Анатольевна и ее дочь показали депутатам многочисленные грамоты, документы времен ВОВ. Рассказали, как самоотверженно трудилась Лилия Анатольевна в годы войны.

Дмитрий Зубов был возмущен условиями, в которых живет Лилия Анатольевна:

- Лилия Анатольевна – труженик тыла, инвалид 1 группы, ветеран труда. В 16 лет она уехала работать на Урал на военный завод – делала снаряды. Она была такая маленькая и хрупкая, что для того, чтобы достать до станка, становилась на чурбачок. Несмотря на возраст и маленький рост, трудилась так, что не каждый взрослый бы смог – давала по две нормы. Получила за это медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Пока работала, сдавала кровь для фронтовиков. И после всего этого спит на матрасе на полу. Просто нет слов! Мы с коллегами приняли решение в кратчайшие сроки приобрести кровать.

Спальное место выбирали такое, чтобы бабушке было максимально комфортно. Во второй раз в гости к Лилии Анатольевне депутаты приехали уже с красивым удобным диваном и тут же его установили.

Эрена Михайловна от имени матери поблагодарила депутатов:

«Настолько внимательно, отзывчиво к нам отнеслись! У меня нет слов, чтобы выразить благодарность. Вот это реальные люди, реальная помощь ветеранам!»