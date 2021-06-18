Геннадий Скляр пожелал губернатору скорейшего выздоровления

Сообщение появилось в соцсетях.

Как мы уже писали, 18 июня, губернатор Калужской области заявил о том, что заболел коронавирусом.

В соцсетях пожелания скорейшего выздоровления главе региона высказал депутат Государственной думы РФ от Калужской области Геннадий Скляр.

- Хочу пожелать нашему лидеру как можно быстрее выйти из этого небольшого испытания и продолжить начатое! Успех будет безусловно! Владислав Валерьевич, мы с Вами! – написал Геннадий Скляр на своей странице в ВК.

Напомним, как мы уже ранее писали, Геннадий Скляр победил на праймериз «Единой России» по обнинскому избирательному округу №100.

- Геннадий Иванович Скляр – опытный политик, провел множество встреч с населением, подтвердил результатом заслуженный авторитет у избирателей, - сказал по этому поводу губернатор Владислав Шапша