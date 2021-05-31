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На праймериз ЕР в Калужской области победили Александр Авдеев, Ольга Коробова и Геннадий Скляр

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 31.05.2021 12:55 3 306
На праймериз ЕР в Калужской области победили Александр Авдеев, Ольга Коробова и Геннадий Скляр

30 мая секретарь Калужского регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатор области Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи принял участие во внутрипартийной конференции, посвященной завершению предварительного голосования.

 «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Оно прошло с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. В завершающий день в 42 регионах страны работали счетные (избирательные) участки в формате офлайн. Подсчет голосов начался вечером 30 мая, после того, как были соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.

По итогам праймериз в Калужской области большинство избирателей по партийному списку отдали свои голоса Александру Авдееву. По Калужскому избирательному округу № 99 победителем стала Ольга Коробова, по Обнинскому избирательному округу № 100 победил Геннадий Скляр.

Говоря о результатах предварительного голосования Владислав Шапша отметил:

- Определились лидеры. Ольга Владимировна Коробова дебютировала в политике и смогла завоевать доверие людей. Геннадий Иванович Скляр – опытный политик, провел множество встреч с населением, подтвердил результатом заслуженный авторитет у избирателей. Александр Авдеев уверенно провел кампанию и встал во главе списка партии. Хочу сказать, что праймериз вызвали высокий интерес у населения Калужской области и стали важной частью политической повестки. Платформа показала устойчивость и эффективность, а праймериз прошли честно, без нарушений и в условиях взаимного уважения. Поздравляю победителей и благодарю всех, кто выдвигал свои кандидатуры на праймериз. Отдельная благодарность тем, кто проявил гражданскую позицию и проголосовал. Список кандидатов на выборы в Государственную Думу будет утвержден на съезде партии «Единая Россия» в июне. Продолжаем работать.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 31.05.2021 12:55 3 306
Тэги: область
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