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Почтить память предков, освоить йогу и половить рыбку: чем заняться в эти знойные выходные

Опубликовано: 18.06.2021 16:14 0 216
Почтить память предков, освоить йогу и половить рыбку: чем заняться в эти знойные выходные

Представляем наш традиционный обзор развлечений этих выходных 19-20 июня.

Синоптики как один обещают жару, коронавирус снова воспрял и культурная жизнь в регионах начала схлопываться: отменяются массовые мероприятия и фестивали, вводятся ограничения для кафе и ресторанов, но Калуга в этой зоне ковидной турбулентности пока остается островком стабильности.

Будем надеяться, что так оно и останется. Хотьбы-хотьбы (держим пальчики крестиком)

Итак, чего же интересного произойдет в эти выходные? Начнем обзор с патриотического мероприятия.

В 10:00 в субботу, 19 июня с площади Старый торг стартует традиционная «Эстафета памяти». Автопробег посвящен 80-летию со дня начала Великой Отечественной Войны. Сбор участников начинается за час до старта – в 9:00. Подробнее – в нашей афише 

В парке усадьбе Белкино в Обнинске также состоится патриотическое мероприятие, приуроченное к юбилею начала войны. Подробнее на странице мероприятия в афише  

В ИКЦ 20 июня с утречка пораньше, в 8:45 состоится день йоги. Подробнее по ссылке Международный день йоги 

А все любители рыбалки в эти выходные могут от души оторваться в Мандрино. 19 июня там состоится детский рыболовный фестиваль «В гостях у Карпа». Правда, надо обязательно зарегистрироваться. Как именно – можно узнать на странице мероприятия в нашей афише.

 

Опубликовано: 18.06.2021 16:14 0 216
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