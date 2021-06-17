В Калуге начали собирать участников карнавального шествия на День города
В четверг, 17 июня, управление культуры Калуги начало собирать заявки от участников традиционного карнавального шествия на День города. В нынешнем году оно будет называться «Калуга встречает гостей» и состоится в субботу, 28 августа.
- Приглашаются к участию организации и предприятия, студенческие, молодежные и творческие коллективы, - говорится в сообщении управления культуры.
Заявки принимаются в управлении по телефону (4842) 701-502. Также можно отправить письмо на nasedkina_mv@kaluga-gov.ru.
Напомним, в 2021 году Калуга будет отмечать свое 650-летие.
Как проходило карнавальное шествие в Калуге в августе 2020 года, смотрите в нашем фоторепортаже.
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