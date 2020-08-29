Карнавал в Калуге: наш фоторепортаж

Несмотря на пандемию, карнавальное шествие в честь Дня города в Калуге все-таки состоялось.

Тема этого года - «Да здравствует праздник!»

Участники карнавала интерпретировали ее весьма по-разному, благодаря чему шествие получилось ярким, самобытным и веселым.

По традиции, карнавал начался в 16 часов на площади Победы и проследовал по улицам Кирова и Ленина до площади Старый торг.

Зрителей собралось, как и всегда, очень много. Среди них были и наши корреспонденты.