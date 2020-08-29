Карнавал в Калуге: наш фоторепортаж

Несмотря на пандемию, карнавальное шествие в честь Дня города в Калуге все-таки состоялось.
Тема этого года - «Да здравствует праздник!»
Участники карнавала интерпретировали ее весьма по-разному, благодаря чему шествие получилось ярким, самобытным и веселым.
По традиции, карнавал начался в 16 часов на площади Победы и проследовал по улицам Кирова и Ленина до площади Старый торг.
Зрителей собралось, как и всегда, очень много. Среди них были и наши корреспонденты.
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