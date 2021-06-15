Победители реалити-шоу партии «Новые люди» передали свой приз на расселение аварийного дома в Калуге

Стали известны финалисты первого в России политического реалити-шоу «Дебаты-Кандидаты», организованного партией «Новые люди». Целью реалити-шоу было выявить ярких региональных лидеров, а победителей сделать кандидатами в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» и получить денежный приз на реализацию своих проектов.

Из 3 тысяч желающих со всей страны в очный тур прошли всего 30 человек. Конкурсанты проходили испытания, в которых должны были показать себя настоящими политиками. В течение двух месяцев они проходили тренинги и мастер-классы, участвовали в дебатах, учились проводить пресс-конференции, отстаивать свою позицию, общаться с избирателями. В итоге в финал вышли восемь человек. В одном из выпусков шоу кандидаты побывали и в Калуге.

В итоге победителями проекта стали Владимир Алексеев (Тула), Анна Гурская (Воронеж), Станислав Киреев (Ставрополь) и Виталий Кацко (Краснодар).

Но финал шоу получил неожиданную развязку – Виталий Кацко и Владимир Алексеев решили потратить свой призовой фонд в 20 млн. рублей на расселение общежития в Калуге. Это, как они признались, их внеплановый социальный проект. «Я понял, что политик должен в первую очередь помогать людям», - объяснил свое решение Владимир Алексеев.

Об ужасных условиях, в котором находятся жители аварийного дома, конкурсанты узнали во время поездки в Калугу. По приглашению депутата Законодательного собрания Калужской области от партии «Новые люди» Дмитрия Зубова они приехали в общежитие по адресу ул. Валентины Никитиной, д. 43 и были шокированы. Здание разваливается на глазах. На стенах – черная плесень, канализация не работает и выходит прямо в подвал. В фундаменте дыры, балконы рушатся.

Капитального ремонта дом не видел никогда, дворника нет, придомовая территория завалена мусором. При этом платёжки приходят регулярно, и цифры в них немалые: до 9 400 рублей в месяц за две комнаты. В доме опасно находиться без респиратора, а там живут семьи с детьми. Виталий Кацко сравнил жителей аварийного общежития с пассажирами тонущего «Титаника»: «У них уже нет надежды в глазах, медлить нельзя».

Теперь семьи, с которыми победители шоу познакомились на съемках, смогут переехать в нормальное жилье.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев полностью поддержал решение финалистов: «Мне кажется, живое и горящее сердце, умение видеть и слышать людей, способность жертвовать и принимать трудные решения – важнейшие качества настоящего политика. Решение, принятое ребятами, я не просто поддерживаю. Партия «Новые люди» проследит и за тем, как будет оно реализовано, и сделает все возможное, чтобы администрация области подключилась и занялась расселением всего общежития. Граждане России в ХХI веке не должны и не будут жить в нечеловеческих условиях».