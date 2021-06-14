В Калужской области два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 351, сообщает в понедельник, 14 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 47 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 366.

Выздоровели от коронавируса 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 767 калужан.

По всей России за сутки выявлен 13 721 случай коронавируса. За весь период - 5 222 408. Выписаны за сутки – 8 312, за весь период – 4 809 647. За последние сутки умер 371 человек, за все время – 126 801.