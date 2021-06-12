В Калуге на дамбе ограничат движение

В связи с работами по замене дорожного покрытия на левобережном подходе к мостовому переходу через Оку с транспортной развязкой по ул. Гагарина будет ограничено движение направления «город-область».

Как сообщает городская управа, для проезда транспорта будет организовано движение по встречному направлению в 2 полосы. Пути разъезда транспортных средств с учетом перекрытия:

- мкр. Правый берег - движение свободное без ограничения;

- выезд из города в сторону мкр. Анненки – от ул. Набережная с проездом под мостовым переходом и далее по выделенной полосе встречного направления по левобережному подходу к мостовому переходу через Оку со стороны области.

Подготовительные работы (расстановка временных дорожных знаков, перераспределение потоков движения) начнутся с 18:00 12 июня. Перекрытие участка начнется с 20:00.

Проведение работ планируется до шести часов вечер 13 июня.

Пути объезда для беспрепятственного движения:

- через мкр. Силикатный;

- Южный обход.