В Калуге на дамбе ограничат движение
В связи с работами по замене дорожного покрытия на левобережном подходе к мостовому переходу через Оку с транспортной развязкой по ул. Гагарина будет ограничено движение направления «город-область».
Как сообщает городская управа, для проезда транспорта будет организовано движение по встречному направлению в 2 полосы. Пути разъезда транспортных средств с учетом перекрытия:
- мкр. Правый берег - движение свободное без ограничения;
- выезд из города в сторону мкр. Анненки – от ул. Набережная с проездом под мостовым переходом и далее по выделенной полосе встречного направления по левобережному подходу к мостовому переходу через Оку со стороны области.
Подготовительные работы (расстановка временных дорожных знаков, перераспределение потоков движения) начнутся с 18:00 12 июня. Перекрытие участка начнется с 20:00.
Проведение работ планируется до шести часов вечер 13 июня.
Пути объезда для беспрепятственного движения:
- через мкр. Силикатный;
- Южный обход.
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