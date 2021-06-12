Владислав Шапша поздравил с Днем России

В субботу, 12 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днем России. Поздравление было опубликовано на официальных страницах главы региона.

- Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу Родину, стремится сделать ее по-настоящему сильной и могущественной державой, - говорится в сообщении. - Сегодня от нас с вами зависит, какой мы передадим страну и нашу малую родину детям и внукам, как мы ответим на многие вызовы современности. Ведь именно от нашего труда зависит ее экономическое и социальное благополучие, устойчивое развитие и престиж на мировой арене. Желаю всем здоровья, мира и добра.

Поздравление губернатора с Днем России.

День России – это один из самых «молодых» и важных государственных праздников в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции и её законов. Тогда же нашей стране было дано и новое название – Российская Федерация.

До 2002 года праздник именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. После, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации и в нем, помимо всего прочего, были прописаны новые праздничные дни и выходные, 12 июня провозгласили Днем России.