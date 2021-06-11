В Калужской области за неделю подорожали овощи, подешевели чай и куры

В Калужской области за неделю, со 2 по 9 июня, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом сообщили в пятницу на заседании оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

За неделю подорожали: картофель – на 7,7%, лук репчатый – на 2,1%, морковь – на 3,8%.

Уменьшились цены на черный чай - на 1,2%, кур охлажденных и мороженых – на 0,6%, свежие помидоры – на 1,9%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,68 руб./кг, масло подсолнечное – 97,30 руб./кг, на яйца куриные – 69,52 руб./дес, сообщает пресс-служба правительства.

Минимальные цены по состоянию на 7 июня среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на консервы мясные и овощные для детского питания, рыбу мороженую неразделанную, смеси для детского питания, сахар, печенье, пшеничную муку и гречку. Максимальные – на молоко питьевое пастеризованное. Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

На рынке нефтепродуктов с 2 по 9 июня оптовые цены увеличились на бензин на 0,25%, на дизельное топливо – на 0,9%. Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 31 мая занимала шестое место по бензину (46,89 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,23 руб./л).