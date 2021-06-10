В Калуге 173 тысячи мальков стерляди выпустили в Оку

В четверг, 10 июня, в Оку в черте Калуги выпустили 173 758 штук молоди окской стерляди. Средний вес каждого малька около трех граммов, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Мероприятие было проведено в рамках компенсационных мер по ущербу рыбным запасам после выполнения работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища, которое проходило в рамках нацпроекта «Экология», - пояснили в Минприроды.