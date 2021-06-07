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Даниил Аганичев назначен новым руководителем управления Пенсионного фонда по Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 07.06.2021 12:18 4 1092
Даниил Аганичев назначен новым руководителем управления Пенсионного фонда по Калужской области

В понедельник, 7 июня, на координационном совещании правительства Калужской области губернатор Владислав Шапша представил нового руководителя калужского отделения пенсионного фонда России Даниила АГАНИЧЕВА.

- Он приступил к обязанностям с 31 мая. Ранее на протяжении 10 лет Даниил Михайлович работал в должности главы администрации Людиновского района. Сегодня Пенсионный фонд является одним из значимых социальных институтов, - отметил Шапша. – Даниил Михайлович, я вам желаю успехов. От качества вашего труда зависит социальная стабильность и благополучие жителей области. Также желаю вам успеха в решении задач, возложенных на вас государством.  
Новому руководителю отделения ПФР полных 46 лет. Коренной москвич, но учился в Калуге в КФ МГТУ им.Баумана. После окончания университета в 1998 году и службы в армии работал в департаменте экономики и промышленности Калужской области. Прошел путь от ведущего специалиста до начальника управления.

В 2010 году был избран мэром Людиново, а уже спустя год назначен главой администрации Людиновского района. В этой должности проработал более 10 лет.

В ноябре прошлого года ушел в отставку.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 07.06.2021 12:18 4 1092
Тэги: общество даниил аганичев владислав шапша
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