«Яндекс» назвал три редких калужских слова ко Дню русского языка

Ко Дню русского языка компания «Яндекс» совместно с лингвистами Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН подготовила исследование про слова, которые используются только в некоторых частях России.

- Мы попробовали составить список таких слов - не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка, - пояснили авторы исследования. - Для этого использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен.

Всего было проанализировано 11 миллиардов словоупотреблений.

Для Калужской области выделены три слова:

ВПОДРЯД — подряд. Отдыхали в Адлере пять лет вподряд. Также употребляется в Воронежской и Орловской областях.

— подряд. Отдыхали в Адлере пять лет вподряд. Также употребляется в Воронежской и Орловской областях. МУХОБЕЛЬ — ненужные вещи, хлам, ерунда. Я рачительная хозяйка, деньги на всякую мухобель не трачу.

— ненужные вещи, хлам, ерунда. Я рачительная хозяйка, деньги на всякую мухобель не трачу. ЧКАТЬСЯ — слоняться, шляться. Уехала, замуж вышла и по морям чкается. Также употребляется в Брянской и Орловской областях.

- Работая над этим исследованием, мы отмечали региональные синонимы, - говорят также авторы. - Например, игру в догонялки в разных частях страны могут назвать догоняшками, салками или ляпками. А стирательную резинку (ластик) — стёркой и стирашкой. Другие примеры синонимов — ниже.

Среднее специальное учебное заведение : рогачка, фазанка, путяга, техан, хмызня, хабзайка, каблуха.

: рогачка, фазанка, путяга, техан, хмызня, хабзайка, каблуха. Отдаленное, глухое место : очкур, курмыш, пупырловка, тутуновка, турлы, тигули.

: очкур, курмыш, пупырловка, тутуновка, турлы, тигули. Мусорный контейнер, мусорка : мульда, кеска, мусорник, пухто, кагат, мусорница.

: мульда, кеска, мусорник, пухто, кагат, мусорница. Отличный : баский, бомбовский, зашибательский, суперный, уматный.

: баский, бомбовский, зашибательский, суперный, уматный. Работать, трудиться : копытить, вмахивать, колымить, брушить, пырять, горбатить, мантулить.

: копытить, вмахивать, колымить, брушить, пырять, горбатить, мантулить. Платить, тратить, вкладывать деньги: чехлить, впаливать, отлистывать, отчинять, вкидывать, отслюнивать.

А какие необычные калужские слова вы знаете? Напишите в комментариях!