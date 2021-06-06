«Яндекс» назвал три редких калужских слова ко Дню русского языка
Ко Дню русского языка компания «Яндекс» совместно с лингвистами Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН подготовила исследование про слова, которые используются только в некоторых частях России.
- Мы попробовали составить список таких слов - не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка, - пояснили авторы исследования. - Для этого использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен.
Всего было проанализировано 11 миллиардов словоупотреблений.
Для Калужской области выделены три слова:
- ВПОДРЯД — подряд. Отдыхали в Адлере пять лет вподряд. Также употребляется в Воронежской и Орловской областях.
- МУХОБЕЛЬ — ненужные вещи, хлам, ерунда. Я рачительная хозяйка, деньги на всякую мухобель не трачу.
- ЧКАТЬСЯ — слоняться, шляться. Уехала, замуж вышла и по морям чкается. Также употребляется в Брянской и Орловской областях.
- Работая над этим исследованием, мы отмечали региональные синонимы, - говорят также авторы. - Например, игру в догонялки в разных частях страны могут назвать догоняшками, салками или ляпками. А стирательную резинку (ластик) — стёркой и стирашкой. Другие примеры синонимов — ниже.
- Среднее специальное учебное заведение: рогачка, фазанка, путяга, техан, хмызня, хабзайка, каблуха.
- Отдаленное, глухое место: очкур, курмыш, пупырловка, тутуновка, турлы, тигули.
- Мусорный контейнер, мусорка: мульда, кеска, мусорник, пухто, кагат, мусорница.
- Отличный: баский, бомбовский, зашибательский, суперный, уматный.
- Работать, трудиться: копытить, вмахивать, колымить, брушить, пырять, горбатить, мантулить.
- Платить, тратить, вкладывать деньги: чехлить, впаливать, отлистывать, отчинять, вкидывать, отслюнивать.
А какие необычные калужские слова вы знаете? Напишите в комментариях!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!