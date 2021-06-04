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В Калужской области за неделю подорожали картофель, капуста и морковь

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.06.2021 14:29 0 152
В Калужской области за неделю подорожали картофель, капуста и морковь

В Калужской области за неделю, с 26 мая по 2 июня, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 4 июня, об этом сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Сергей ЧЕРИКАНОВ.

Увеличились цены на картофель – на 5,3%, свежую капусту – на 5,1%, свежую морковь – на 6,7%.

При этом подешевели свежие огурцы - на 5,8%, рыбные консервы – на 5,1%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар установилась на уровне 45,68 руб./кг, подсолнечное масло – 97,52 руб./кг, куриные яйца – 70,90 руб./дес.

Минимальные цены по состоянию на 31 мая среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на вареную колбасу, мясные консервы, консервы мясные и овощные для детского питания, мороженую неразделанную рыбу, молочные сухие смеси для детского питания, куриные яйца, сахар, печенье, пшеничную муку, гречку и яблоки. Максимальные – на сливочное масло, молоко питьевое пастеризованное, карамель и картофель.

На рынке нефтепродуктов с 26 мая по 2 июня оптовые цены увеличились на бензин на 1,6%, на дизельное топливо – на 1,1%. Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 24 мая занимала седьмое место по бензину (46,89 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,23 руб./л).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.06.2021 14:29 0 152
Тэги: общество статистика цены сергей чериканов
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