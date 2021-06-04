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Калужская область стала участником «Большого Золотого кольца»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 04.06.2021 09:56 0 688
Калужская область стала участником «Большого Золотого кольца»

В четверг, 3 июня, в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и руководителями девяти российских регионов: Калужской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. В церемонии принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Подписание соглашения прошло в рамках разработки и дальнейшей реализации мероприятий Национального проекта по туризму. Он предполагает развитие наиболее туристически привлекательных территорий Российской Федерации. 

Со стороны Федерального агентства по туризму подпись под документом поставила его руководитель Зарина Догузова, со стороны Калужской области – губернатор Владислав Шапша.

Регионы – участники соглашения - входят в макротерриторию Большого Золотого кольца России. Взаимодействие в рамках соглашения будет способствовать развитию прямых партнерских связей в области туризма, формированию совместных межрегиональных туристских продуктов, развитию туристской инфраструктуры в рамках межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо».

Игорь Щёголев подчеркнул, что Ростуризм и регионы ЦФО оперативно отреагировали на поручение президента страны Владимира Путина о необходимости развития Большого Золотого кольца России:

- В Послании Президента прозвучали   конкретные города – Палех, Таруса, Муром, Боровск. Понятно, что таких городов на территории России гораздо больше.

Щёголев подчеркнул, что развитие туризма повлечёт за собой не только увеличение туристического потока, но и благоустройство, и улучшение качества жизни населения этих регионов.

- Я очень рассчитываю, что заключение соглашения откроет новый пласт сотрудничества между всеми нашими областями и будет способствовать и привлечению новых людей, и созданию новых рабочих мест, и развитию хорошей конкуренции за туриста, а значит и возникновению вполне экспортного международного продукта, - заявил полпред Президента в ЦФО.

Зарина Догузова отметила, что по оценкам эскпертов, на втором месте по популярности у российских туристов – культурно-познавательные, атмосферные поездки:

- Поэтому для нас создание маршрутной сети и новых качественных маршрутов, адаптированных под запросы современного туриста, – один из фокусов нашей работы в рамках нового национального проекта.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 04.06.2021 09:56 0 688
Тэги: общество туризм область
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