В Калуге поисковики «Лиза Алерт» проведут обучение для новичков

В ближайшую субботу, 5 июня, в Калуге поисковики отряда «Лиза Алерт» проведут полевое обучение для всех, кто хочет помогать в поиске людей, но не знает с чего начать.

- На нем мы расскажем о том, как приехать на поиск, покажем оборудование, познакомим с основами поисково-спасательной работы, - говорится в сообщении волонтеров. - Для участия в спасении не нужно иметь какие-то особые навыки, достаточно иметь желание, а все остальное мы расскажем. Быть в крепкой обуви и в одежде с рукавом.

Обучение продлится около 4 часов и будет проходить на улице.

Сбор назначен на парковке у Калужского бора рядом с велопрокатом 5 июня в 11:00.

Для участия необходимо также заполнить форму регистрации.