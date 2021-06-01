В Калуге прошел День здоровья и спорта

20-й юбилейный праздник «День здоровья и спорта. Соревнования на Кубок Губернатора» состоялся в минувшую субботу 29 мая в Калуге. В борьбе за кубок приняли участие представители «ПСМА Рус», «Галантус и К», НПП «Метра» (Обнинск), КЭМЗ, «Автоэлектроника», «Калугаэнерго», «Калугаприбор», «Энергомаш», KUKA (Москва) и Adler Pelzer Group.

В итоге победу одержала команда Автоэлектроники. Второе место разделили общая команда КЭМЗ и Калугаприбор с командой группы компаний «Галантус».

Сильнейшими в стрельбе стал Энергомаш, в волейболе - Галантус, в футболе - КЭМЗ+Калугаприбор, в дартсе и мас-рестлинге - Автоэлектроника.

Заместитель губернатора Константин Горобцов высоко оценил вклад автора праздника - фонда Любомир - в развитие корпоративного спорта в регионе:

- От имени губернатора и правительства Калужской области поздравляю вас с двадцатилетием проведения Дня здоровья и спорта. Мы благодарим организатора и абсолютного идеолога соревнований Ольгу Горюнову и фонд «Любомир» и желаем им дальнейших успехов. У этого турнира большое будущее и уверен, что он будет развиваться и выходить на новый уровень.

Ольга Горюнова, директор ФМИ «Любомир», организатор Дня здоровья и спорта:

- За двадцать лет мы создали не только настоящий спортивный бренд калужского региона, но и сплочённое сообщество, с которым можно решать любые социальные вопросы региона. Это несомненная заслуга всех участников и партнёров события!