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В Калужской области детские лагеря будут работать без массовых мероприятий из-за коронавируса

Автор: Ирина Будникова. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 31.05.2021 12:02 0 484
В Калужской области детские лагеря будут работать без массовых мероприятий из-за коронавируса

В понедельник, 31 мая, на рабочем совещании правительства Калужской области министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ объявил о старте летней оздоровительной кампании.

Для детей в нашем регионе организовано 320 пришкольных и 22 загородных лагеря, а также два санаторных учреждения. Работа в них будет осуществляться в соответствии требованиями новых нормативных актов, действующих с начала 2021 года.

- Действительно, с сегодняшнего дня у нас стартует летняя оздоровительная компания 2021 года, - отметил Аникеев. - Она впервые пройдет в особых условиях в соответствии с новыми требованиями санитарной безопасности, которые разработаны и реализуются с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

С целью обеспечения безопасности в этом году действует ряд ограничений:

  • Одномоментный заезд всех работников лагеря;
  • Исключена возможность выезда работников за пределы лагеря;
  • Допуск к работе персонала осуществляется при отрицательном тесте на COVID-19;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий и родительских дней;
  • Уменьшение количества заезда детей в одну смену (не более 75% от проектной мощности).

По сообщению правительства, отдых детей в государственных и муниципальных лагерях будет бесплатным для всех детей с приоритетом поддержки тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Планируется также отдых детей на побережье Черного и Азовского морей. Более 200 из них отдохнут в лагерях «Зорька» и «Вита». Самые талантливые и активные примут участие в сменах на базе «Артека», «Смены» и «Орленка».  
Дети и подростки из наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС по путевкам от комитета союзного государства России и Беларуси отдохнут в санаториях на территории этих стран.

Также на планерке обсуждалась возможность родителей принять участие в программе «детский кэшбэк» с 25 мая по 31 августа, при этом ребенок может вернуться из лагеря вплоть до 15 сентября.  В этой программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные. Список всех учреждений доступен на сайте мирпутешетвий.РФ .  Оплачивать услуги можно только безналом при использовании карты МИР.  После чего половина стоимости путевки вернется на карту, но не более 20 000 рублей.

- Я бы хотел, чтобы главы администраций очень внимательно отнеслись к организации охраны на территории школьных лагерей, - сказал губернатор Владислав Шапша. – Вы платите деньги, у вас заключен контракт, и спрос должен быть жесткий с тех, кто эту работу проводит. Ответственность свою должны чувствовать и руководители этих учреждений.

Автор: Ирина Будникова. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 31.05.2021 12:02 0 484
Тэги: общество дети александр аникеев
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