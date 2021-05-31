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Калужская область поднялась на 25 место в рейтинге социально-экономического развития регионов

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 31.05.2021 11:06 0 463
Калужская область поднялась на 25 место в рейтинге социально-экономического развития регионов

В рейтинге социально-экономического развития регионов России за 2020 год Калужская область заняла 25 место, улучшив показатель 2019 года на одну позицию. Результаты исследования в понедельник, 31 мая, опубликовало агентство «РИА Новости».

Лидеры остались прежними: Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и Татарстан.

Другие соседние с нами регионы заняли следующие позиции: Тульская область – 28 место, Брянская – 47, Смоленская – 58, Орловская – 62.

Результаты рейтинга показывают, что ситуация в большинстве регионов по сравнению с 2019 годом ухудшилась. Как отмечают эксперты, свою роль сыграли сложные условия, такие как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков, в которых развивалась российская экономика.

Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов снизилось с 42,7 балла по итогам 2019 года, до 38,9 балла, а медианное значение – с 42 до 36,9 (диапазон значений от 1 до 100 баллов). Интегральный рейтинг снизился у 79 регионов, а вырос только у 6. Число регионов, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов, снизилось с 24 по итогам 2019 года до 20 по итогам 2020-го, при этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов выросло с 9 до 16.

Рейтинг социально-экономического положения построен на основе объединения ключевых показателей регионального развития. Как поясняют авторы исследования, его результаты позволяют судить об уровне экономического развития каждого субъекта Федерации и его позициях на экономической карте России по итогам прошлого года.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 31.05.2021 11:06 0 463
Тэги: общество рейтинг статистика
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