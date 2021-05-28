В Калужской области выявлена африканская чума свиней

Случай африканской чумы свиней выявлен в Калужской области. В пятницу, 28 мая, об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

- В настоящее время в Калужской области складывается неблагополучная ситуация по африканской чуме свиней (АЧС): в Ферзиковском районе в начале мая зарегистрирован случай АЧС среди диких кабанов, - подчеркнули в министерстве. - Для оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию, а также для принятия решений по недопущению распространения АЧС просим граждан извещать госветслужбу или министерство обо всех случаях обнаружения трупов кабанов.

Телефоны для информирования: 8-910-910-01-82 (горячая линия комитета ветеринарии при правительстве Калужской области в г. Калуге); 71-99-55 и 71-96-62 (министерство природных ресурсов и экологии Калужской области).