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В Калужской области за неделю подорожали куры, картофель и капуста

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 11:52 3 259
В Калужской области за неделю подорожали куры, картофель и капуста

В магазинах Калужской области за неделю, с 19 по 26 мая, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 28 мая, об этом сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

Увеличились цены на кур охлажденных и мороженых на 0,87%, картофель – на 3,3%, капусту свежую – на 3,3%. Уменьшились цены на свежие огурцы на 2,3%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,68 руб./кг, масло подсолнечное – 96,53 руб./кг, на яйца куриные – 70,80 руб./дес.

Минимальные цены по состоянию на 24 мая среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на колбасу вареную, консервы мясные, консервы мясные и овощные для детского питания, смеси сухие молочные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, лук репчатый. Максимальные – на молоко, питьевое пастеризованное.

Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

На рынке нефтепродуктов с 19 по 26 мая оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 17 мая занимала шестое место по бензину (46,80 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,23 руб./л).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 11:52 3 259
Тэги: общество статистика цены лев марченков
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