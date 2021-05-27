Калужане стали чаще жаловаться на вывоз мусора

От жителей Калужской области стали чаще поступать жалобы на вывоз мусора. В среду, 26 мая, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША, ссылаясь на данные Центра управления регионом.

- По данным Центра управления регионом, в последнее время одна из «точек напряженности» в открытых источниках, - тема уборки мусора, - отметил Шапша. - Что касается своевременности вывоза ТКО, то эта проблема возникла, в том числе из-за того, что наш регион популярен для отдыха. Прежде всего, дачного. Объем мусора увеличивается, и коммунальщики не успевают его вывозить. Тем не менее, с этой проблемой надо разбираться, перестраивать графики. Соответствующие поручения дал министерству строительства и ЖКХ.



Также, по словам губернатора, существует еще одна проблема – мусор после отдыха на природе.

- Люди стали чаще поднимать вопрос «неэкологичного» поведения любителей отдыха на природе, - пояснил глава региона. - Пришли, пожарили шашлыки, оставили за собой горы мусора. Плюс костры в неположенном месте во время пожароопасного периода. Такие публикации встречаются в сообществах в соцсетях Кировского, Малоярославецкого районов, областного центра. Причем, что самое возмутительно, это происходит на территории памятников природы. Благодарен калужанам за неравнодушие. А чиновников и контролирующие органы прошу не дремать. Министерству природных ресурсов и экологии поставил задачу усилить контроль, особенно в выходные дни, за соблюдением отдыхающими природоохранных правил.

Губернатор Калужской области призвал жителей региона бережно относиться к родной природе.