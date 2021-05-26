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Партия «Новые люди» предлагает новый подход к системе образования

Опубликовано: 26.05.2021 09:55 0 877
Партия «Новые люди» предлагает новый подход к системе образования

Партия «Новые люди» и Всероссийский центр изучения общественного мнения представили результаты исследования предпринимательской активности среди молодых людей. Исследование проводилось по заказу партии в апреле 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.

Как рассказал  директор ВЦИОМ Валерий Федоров, хотя сейчас доля предпринимателей в России невелика, всего 1,5-2%, но исследование показывает, что среди молодежи количество респондентов, которые хотели бы заняться предпринимательством, в целом составило 47%. Интересный факт: если самой активной категорией в желании самим заняться предпринимательством оказались молодые люди 23-24 лет, то для своих детей стать предпринимателями пожелали 62% респондентов всех возрастов.  Значит, запрос в стране есть. Почему же предпринимателей так мало?  

Согласно результатам исследования, останавливают россиян от начала бизнеса в большинстве случаев три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры. А еще – недостаток бизнес-образования.  82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни. «Существующая образовательная инфраструктура явно хромает на обе ноги, поэтому если мы хотим, чтобы желания наших молодых соотечественников реализовалось, нам нужно что-то делать с нашей системой образования», - отметил Валерий Федоров.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей: «Их успех – это успех страны». Если в 20 веке, в эпоху индустриализации, хватало базовой грамотности – умения читать и считать, то в 21 веке, в постиндустриальную эпоху, важнейшей компетенцией становится предпринимательство. Но этой компетенции надо научить, а школа пока что продолжает использовать устаревшие методы, которые не учат самостоятельному мышлению.

Партия «Новые люди» предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству «Школа дела». «Учить бизнесу должны не школьные учителя, прошедшие какие-то курсы. Передавать опыт должны практики, те, кто реально открыл свое дело. И мы придумали каскадную модель: мы готовим студентов, а они передают эти знания школьникам», - объяснил Алексей Нечаев. Эту модель «Новые люди» готовы масштабировать на всю страну.

Практически все выпускники проекта интересовались предпринимательством еще со школы, но именно «Капитаны»  и «Школа дела» стали толчком, который помог им развить самостоятельное мышление, преодолеть страхи и начать свое дело.

 «Для того чтобы в Калужской области  развивалось молодежное предпринимательство, нужно на региональном уровне создать систему управления, новый законный механизм. Механизм, который будет доступен для молодых людей и будет давать как можно больше возможностей, это даст области большой толчок в плане экономического развития, - считает депутат Законодательного Собрания Калужской области от партии «Новые люди» Дмитрий Зубов.  – Но у нас есть и другие варианты, как не допустить оттока молодежи из Калуги. Недавно мы с коллегами из партии «Новые люди» направили губернатору законопроект о трудоустройстве молодых специалистов. Сейчас молодые ребята уезжают в Москву, а мы хотим, чтобы они оставались работать в Калужской области. Для этого предлагаем ввести льготы организациям, которые берут на работу выпускников вузов – компенсировать  затраты на пенсионные отчисления. Молодые специалисты принесут новые идеи, это игра «в долгую» на благо всей области».

 

 

Опубликовано: 26.05.2021 09:55 0 877
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