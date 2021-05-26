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IX Всероссийская акция СТОП ВИЧ СПИД-2021

Опубликовано: 26.05.2021 09:54 0 306
IX Всероссийская акция СТОП ВИЧ СПИД-2021

С 13 по 19 мая 2021 года в РФ пройдет IX Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД, приуроченная к Международному дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.
ВИЧ — инфекция остается глобальной проблемой человечества, пандемия ВИЧ длится уже 40 лет! Несмотря на прогресс в борьбе с этим социально-­значимым заболеванием вылечить его по сей день невозможно, продлить жизнь можно только с помощью лекарств (АРТ) — антиретровирусная терапия (препятствует размножению вируса в организме, его количество снижается, что уменьшает передачу вируса другим людям, сохраняет жизнь человеку с ВИЧ).
По данным Всемирной организации здравоохранения ВИЧ унес почти 33 млн. жизней. Сегодня во всем мире проживает с диагнозом «ВИЧ-инфекция» до 40,0 млн. человек, большинство их них получают АРТ.
В Российской Федерации по состоянию на 31.12.2020 года зарегистрировано почти 1 500 000 случаев ВИЧ-инфекции, ежегодно 90 тыс. человек узнают, что заражены!
Заболевают люди любого возраста, в группе риска остается молодежь, однако сегодня всё больше в эпидемию вовлекаются граждане от 30 до 60 лет (80% выявленных случаев).
В Калужской области зарегистрировано более 4000 случаев ВИЧ-инфекции, ежегодно около 250 человек узнают, что инфицированы, заболевание регистрируется во всех районах области. Граждане заражаются при незащищенных половых контактах (более 60% выявленных случаев), каждый четвертый инфицируется ВИЧ наркотическим путем.
ВИЧ-инфекция — это хроническое заболевание, люди являются на протяжении всей жизни источником инфекции, поэтому в настоящее время встретиться с инфицированным ВИЧ человеком может каждый. Определить, есть или нет ВИЧ в организме можно, если сдать анализ крови на ВИЧ в поликлинике или в СПИД-центре (через 2–3 месяца после возможного заражения, так как есть «скрытый период»). В Калужской области ежегодно обследуется более 20% населения, делать это нужно систематически, чтобы своевременно выявить болезнь и сохранить свою жизнь.

 

Опубликовано: 26.05.2021 09:54 0 306
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