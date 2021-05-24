Более трех тысяч жителей Калуги посетили «Новый фестиваль»

22 мая в парке семейного отдыха «Мир» на берегу Яченского водохранилища стартовал новый опен-эйр фестиваль. «Новый фестиваль» посетили более трех тысяч человек. Музыка, танцы, спорт, цирковые выступления, мастер-классы, игротека, конкурсы и подарки, фестиваль красок, огромный фуд-корт, и это все на 5 гектарах в рамках одного дня – такого в Калуге еще не было!

На главной сцене выступили популярные калужские рок-группы. Впервые для широкой аудитории прозвучали и песни, написанные и исполненные ребятами Калужского отделения партии «Новые люди».

С показательными выступлениями отметились цирковая студия «Арена», областная федерация Киокушинкай Каратэ, танцевальная трайбл-студия.

Неожиданно популярным оказался квиз – площадка перед сценой была забита битком. Позже на этой же площадке желающие учились танцевать бачату. Для детей были предоставлено множество развлечений. Больше всего детворе понравился фестиваль индийских красок Холи, но и взрослые с удовольствием кидались друг в друга мешочками с краской.

Очень зрелищным оказался финал турнира по FIFA 21, демонстрировавшийся на большом экране. Призы победителям вручал депутат Городской Думы г. Калуги от партии «Новые люди» Роман Выборнов. Роман и сам принял участие в этом турнире. Было очень приятно видеть на фестивале и депутатов Законодательного Собрания Дмитрия Зубова и Дмитрия Артамонова, которые активно участвовали в мероприятиях вместе со всеми. Дмитрий Артамонов провел мастер -класс по каратэ для детей.

Для малышей была подготовлена детская площадка, с аниматорами, специальной программой и аттракционами. Для тех, кто постарше и активных взрослых – игротека с мега-дженгой, большим боулингом, настольным футболом и хоккеем, стрельбой из лука и даже сумо. Для тиктокеров и блогеров – специальная фото- и видеозона, которую не зря окрестили «тиктокерским раем».

Обещанные организаторами образовательные площадки разместились в нескольких шатрах. Состоялись политический квиз и дебаты. В «Граунд лектории» прошла лекция для родителей «Я и мой ребенок». В других шатрах были более десятка взрослых и детских мастер-классов на любой вкус и возраст – от росписи сумок и пряников до лепки из глины и создания букетов из конфет. А уже состоявшиеся мастера и мастерицы Калужской области выставили свои творения в сувенирной зоне.

На пляже прошли соревнования по волейболу, мастер-классы по йоге и восточным танцам. В открытом уроке по каратэ приняли участие даже самые маленькие гости фестиваля, которые с удовольствием пробовали разломать ударом руки дощечку, как настоящие герои боевиков. Ближе к вечеру сап-серфингисты завершили показательные выступления и красиво уплыли в закат.

Гости фестиваля не только веселились, танцевали и учились, но и не забывали подкрепиться в зоне фудкорта. Свежий воздух, активные игры и красивый вид на водохранилище добавляли аппетита. Калужские рестораны предоставили такой широкий выбор, что сложно было отдать предпочтение чему-то одному - шашлык, фастфуд, плов, свежие смузи, сладости ручной работы и множество других вкусных блюд.

Завершился фестиваль выступлением музыкально-танцевального проекта DerlinoFF feat. Sabina G и зрелищным фейерверком. Планируется, что мероприятие будет ежегодным. Будем надеяться, что калужский «Новый фестиваль» станет достойным соперником таких успешных опен-эйр фестивалей, как Geek Picnic и прочие столичные развлекательно-образовательные мероприятия.