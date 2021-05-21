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Владислав Шапша потребовал усилить меры безопасности в школах

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.05.2021 14:49 0 290
Владислав Шапша потребовал усилить меры безопасности в школах

В пятницу, 21 мая, в Калуге губернатор Владислав ШАПША и врио начальника УФСБ России по Калужской области Максим ГЛАДКОВ провели в режиме видеоконференции внеочередное совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области. В нем также участвовали главы администраций муниципалитетов.

Ключевой темой совещания стала антитеррористическая защищенность учебных заведений.

По словам губернатора, недавняя трагедия в Казани, которая потрясла всю страну, еще раз подчеркнула необходимость постоянной и скоординированной работы по обеспечению безопасности в школах и других образовательных организациях.

Владислав Шапша напомнил, что правительством России утверждены новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Кроме того, по поручению президента будут разработаны единые требования по обеспечению безопасности всех школ страны.

О реализации антитеррористических мер в образовательной сфере доложили руководители правоохранительных ведомств, профильного министерства и городской управы Калуги. Отмечалось, что на территории области расположена 761 образовательная организация. Все объекты имеют паспорта безопасности, системы видеонаблюдения и охранную сигнализацию. 99% оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии или в систему вызова оперативных служб по единому номеру «112».

Губернатор потребовал от глав администраций муниципалитетов усилить защищенность образовательных организаций с учетом рекомендаций федерального министерства просвещения:

- Просчеты могут дорого стоить. По итогам сегодняшнего обсуждения прошу подготовить предложения по принятию дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексной безопасности учреждений образования. В дальнейшем эту работу следует вести в соответствии с едиными стандартами по обеспечению безопасности школ, которые в ближайшее время разработает правительство.

На заседании также шла речь о выявлении и устранении факторов, формирующих у молодежи склонность к насилию.

Владислав Шапша отметил, что от преступных посягательств не застрахован никто в мире. По его мнению, профилактика в этой сфере должна носить адресный характер. Особое внимание следует обратить на старшеклассников, студентов, представителей различных субкультур, приверженцев радикальных групп и движений. Он рекомендовал профильным ведомствам выработать механизм взаимодействия по выявлению обучающихся, состоящих в деструктивных молодежных сообществах, в том числе в социальных сетях. Кроме того, важно усилить работу по поддержанию психологического комфорта в семьях.

Подводя итог заседания, глава региона подчеркнул:

- Эффективность нашей работы определяется тем, насколько мы действуем на опережение террористической угрозы. Насколько продуманно построена профилактическая работа с населением. Мы должны добиться отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о возможности применения террористических методов для разрешения любых конфликтов и противоречий.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.05.2021 14:49 0 290
Тэги: общество область
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