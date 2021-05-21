В Калужской области за неделю подорожали овощи, чай и колбаса

В Калужской области за неделю, с 12 по 19 мая, зафиксирован рост цен на некоторые продукты в магазинах. В пятницу, 21 мая, об этом сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

Увеличились цены на чай черный – на 2,5%, колбасу вареную – на 1,1%, капусту свежую – на 8,4%, морковь – на 2,9%.

Уменьшились цены на соль – на 2,8%, свинину – на 1,1%, консервы мясные – на 2,3%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 46,08 руб./кг, масло подсолнечное – 96,54 руб./кг, на яйца куриные – 69,99 руб./дес.

Минимальные цены по состоянию на 17 мая среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на колбасу вареную, консервы мясные, консервы мясные и овощные для детского питания, молоко питьевое стерилизованное, смеси сухие молочные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, лук репчатый, яблоки. Максимальные – на молоко, питьевое пастеризованное, карамель, картофель.

На рынке нефтепродуктов с 12 по 19 мая оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 11 мая занимала седьмое место по бензину (46,77 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,23 руб./л).