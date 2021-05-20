Правительство предложило калужанам добираться на работу на велосипедах

В пятницу, 21 мая, в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде». Принять в ней участие жителям Калужской области предложило региональное правительство.

- Обменяйте утренние пробки на хорошее настроение! – говорится в сообщении правительства в соцсетях. - Это не велопарад или гонка. Просто для себя, чтобы сделать первый шаг к здоровому образу жизни.

Как отмечают в правительстве, 30 минут на велосипеде покрывают ежедневную потребность организма в физической активности, а велосипед – самый быстрый вид транспорта при поездках на расстояние до 5 километров.