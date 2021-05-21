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Кино, лошадки, красота: чем заняться в выходные. Обзор событий

Опубликовано: 21.05.2021 08:00 0 603
Кино, лошадки, красота: чем заняться в выходные. Обзор событий

Продолжаем наши традиционные обзоры самых интересных на наш взгляд событий грядущих выходных в Калуге.

С ними, честно говоря, на этой неделе негусто.

Начнем наш обзор с событий для детей. С ними можно сходить на спектакли».

В Калужском ТЮЗе покажут «Кентервильское привидение» (подробнее о нем можно посмотреть на страничке спектакля в афише),  а театр кукол покажет «Сказку о рыбаке и рыбке»

 

 

Любителям лошадей в эту субботу обязательно надо ехать в Аненки. Там состоятся областные соревнования по конному спорту. 

А любителей погонять шары в субботу ждут в спорткомплексе «Спартак» на турнир по бильярду.

 

В воскресенье поклонников юной женской красоты ждут в ИКЦ на церемонии определения победительницы конкурса «Стильная выпускница-2021»

 

В субботу на набережной Яченского водохранилища пройдёт Новый фестиваль,  где пройдут научно-популярные лекции, дебаты, тренировки по современным танцевальным направлениям, турнир по волейболу, мастер-классы по восточным танцам ​

Любителям кино стоит обратить внимание на премьеры этой недели: на экраны на этой неделе уже вышла очередная серия кинофраншизы «Форсаж 9» и мультфильм «Спирит Непокорный» про лошадок.

На этом все. Следующие выходные обещают событий побольше и поинтересней, но о них мы расскажем через неделю. А если не терпится – добро пожаловать в нашу афишу уже сейчас. 

Опубликовано: 21.05.2021 08:00 0 603
Тэги: афиша отдых
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