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Владислав Шапша провел прием граждан в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 18.05.2021 14:34 1 654
Владислав Шапша провел прием граждан в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША 18 мая провел прием граждан, которые обратились к нему с просьбой оказать содействие в решении различных вопросов. Во вторник, 18 мая, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Представители Износковского района попросили рассмотреть возможность организации доступа к сотовой связи для жителей отдаленных населенных пунктов муниципального образования.

По словам заместителя министра цифрового развития области Андрея Проскурнина, с 2021 года федеральным проектом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предусмотрена установка антеномачтового сооружения и базовых станций стандарта 2G - голосовая связь и 4G - мобильный интернет в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Установка оборудования ведется за счет средств федерального бюджета. Село Льнозавод и еще три населенных пункта включены в данный федеральный проект на 2021 год.

Кроме этого, в данный проект вошли населенные пункты Ивановское, Алексеевка, Ореховня, Извольск, Хвощи, Савино, в которых до окончания срока действия программы, будет установлено аналогичное оборудование.

Представитель Совета ветеранов Кирова обратилась к губернатору с просьбой заменить вышедший из строя аппарат спиральной компьютерной томографии (СКТ) для Центральной межрайонной больницы.

На тот момент еще министр здравоохранения региона Алан Цкаев пояснил, что в этом году новый аппарат будет закуплен. В настоящее время проходит процедура торгов. Ожидается, что до 10 сентября 2021 года томограф будет поставлен в медицинское учреждение. До замены оборудования, министерством совместно с руководством больницы выстроена маршрутизация пациентов, они проходят необходимую диагностику в других учреждениях сферы здравоохранения.

Следующим вопросом встречи губернатора с жителями стал ремонт автодороги межмуниципального значения «Малоярославец - Боровск» - Обнинск. Трассу постоянно разбивают грузовые машины, которые работают на карьерах, расположенных в данном районе.

По словам министра дорожного хозяйства области Михаила Голубева, работы по восстановлению дороги начнутся в середине июня, завершатся в середине октября 2021 года.  Финансирование ремонта составит 71 млн. рублей.

Губернатор поручил уже сейчас провести необходимые работы и поддерживать дорогу в проезжем состоянии. Отдельное поручение касалось дальнейшего контроля за ее состоянием.

- Дорогу вы сделаете, но если по ней будут ездить машины с перегрузом, то деньги будут выброшены на ветер. Нужно установить пост весогабаритного контроля, только таким образом можно предотвратить разрушение дороги.

Министр дорожного хозяйства отметил, что автоматические пункты весогабаритного контроля будут установлены в 2021 – 2022 годах.

- Конкурсные процедуры проведены, - сказал Михаил Голубев. - На установку пунктов весогабаритного контроля мы затратим 55 млн. рублей. Работы будут идти и в этом году, и в следующем. До 1 апреля 2022 года пункты должны заработать.

В завершение встречи Владислав Шапша рассмотрел просьбу жителей деревни Порослицы Юхновского района, которые попросили отремонтировать водонапорную башню. В настоящее время она находится в аварийном состоянии.

Данный вопрос находится на контроле министерства строительства и ЖКХ области и ГП «Калугаоблводоканал». По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, до 1 сентября 2021 проблема будет решена.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 18.05.2021 14:34 1 654
Тэги: область общество владислав шапша
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