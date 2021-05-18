Губернатор Владислав Шапша посетил с рабочей поездкой Ферзиковский район

В понедельник, 17 мая, губернатор Калужской области Владислав ШАПША совершил рабочую поездку в Ферзиковский район.

В сопровождении главы районной администрации Алексея Волкова он побывал у участницы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Почетного гражданина Ферзиковского района, Пелагеи Сергеевны Королевой.

В селе Ферзиково глава региона осмотрел водозаборный узел поселка Ферзиково, который был построен по проекту «Чистая вода Калужской области». Строительство началось в июне 2020 года. Общая стоимость проекта и новых сетей водоснабжения превышает 210 миллионов рублей, все средства были выделены из областного бюджета.

Производительность водозаборного узла составляет 2420 кубических метров в сутки. Здесь установлены насосная станция второго подъема, станция водоочистки, резервуар чистой воды объемом тысячу кубических метров, пробурено пять артезианских скважин. На прилегающей территории заканчиваются работы по благоустройству и асфальтированию внутриплощадочных дорог, установлены опоры освещения. В настоящее время узел работает в тестовом режиме. Благодаря его запуску качественное водоснабжение стало доступно еще более чем 3000 жителей поселка, которые ранее испытывали перебои с водой.

В этот же день состоялась рабочая встреча губернатора с главой администрации муниципального района.

Алексей Волков доложил Владиславу Шапше о планах развития муниципалитета и проблемах, препятствующих реализации части проектов.

По информации руководителя муниципальной администрации, в районе определены основные точки роста. Практически по каждому поселению намечены ключевые направления развития. Основной акцент в работе делается на комплексном развитии сельских территорий. На сегодняшний день уже четыре поселения подготовили заявки.

В их числе – проект в Бебелево. На этот год там запланировано начало строительства коммуникаций для новой части поселка, полным ходом идет проектирование ряда социальных объектов, в том числе, многофункциональной спортивной площадки. Предусмотрено создание двух очистных сооружений, а также модернизация уличного освещения в поселке Бебелево.

Аналогичные проекты в поселке Дугна, где в скором будущем появится не только система водоотведения, но и Дом культуры.

Алексей Волков рассказал, что важными составляющими работы являются использование возможностей получения средств федерального бюджета на реализацию муниципальных проектов, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест.

В ходе поездки по району, Владислав Шапша отметил, в качестве одной из приоритетных задач, содержание дорожной сети: «Понятно, что весна выдалась дождливой, многие дороги из-за тяжелой техники пришли в негодность. Очень важно, чтобы вы их привели в порядок. Это с одной стороной, а с другой – договорились с пользователями, чтобы не приходилось одно и то же переделывать из года в год».

Алексей Волков ответил, что в бюджете предусмотрены расходы на улучшение улично-дорожной сети. Начало работ запланировано на июль текущего года.

Владислав Шапша пожелал главе районной администрации успехов в достижении целей и заверил в поддержке при решении задач, направленных на повышение качества жизни жителей муниципального образования.