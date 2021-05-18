Владислав Шапша встретился со столетней участницей освобождения Калуги

17 мая в деревне Устиновка Ферзиковского района губернатор Калужской области Владислав ШАПША посетил участницу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Почетного гражданина Ферзиковского района Пелагею Королеву.

Он поздравил Пелагею Сергеевну с прошедшим Днем Великой Победы, отметив, что судьба героического военного поколения – это вечный пример мужества и самоотверженного служения Родине. Глава региона поблагодарил Пелагею Королеву за все, что она сделала для спасения нашей земли, для восстановления ее разрушенного хозяйства, пожелал ей здоровья и всего самого наилучшего.

- Вы прошли всю войну, принимали участие в освобождении Калуги. Мы гордимся вами, – сказал Владислав Шапша.

Пелагея Сергеевна прошла войну от Тулы до Кенигсберга, имеет звание Гвардии старший лейтенант медицинской службы. В сентябре 2020 года отметила 100-летний юбилей. Она единственный участник освобождения Калуги, доживший до наших дней.

Ветеран рассказала главе региона, что ее призвали на фронт на второй день после начала Великой Отечественной войны. Она прибыла в санитарную часть в Туле, затем ее отправили в Могилев, где часть попала в окружение. Полтора месяца пробирались к Брянску, где формировался 473 стрелковый полк 154 стрелковой дивизии 50-ой армии под командованием М.П. Краснопивцева. Пелагея Королева участвовала в обороне Тулы и в боях за освобождение Калуги.

Полк Краснопивцева оборонял Москву, а в 1942 году отправился на защиту Сталинграда. Под Сталинградом Пелагея Сергеевна получила свою первую награду – медаль «За боевые заслуги».

День Победы Пелагея Сергеевна встретила в Калининграде. К ее боевым наградам добавились медаль «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», «За освобождение Москвы», «За освобождение Сталинграда», медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР», медаль Г.К. Жукова, медали к юбилейным дням Победы.