В Калужской области пропала 14-летняя девочка
В городе Белоусово Жуковского района Калужской области пропала 14-летняя Рушана ХАКИМОВА. В ночь на вторник, 18 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, девочка ушла из дома 15 мая около 12:00 и не вернулась.
Пока нет данных о том, где она может находиться.
Опубликованы фото и приметы пропавшей девочки:
- Рост: 165 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: темно-русые, длинные.
- Была одета: темно-синяя толстовка, темно-синие джинсы, белые кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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