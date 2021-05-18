В Калужской области пропала 14-летняя девочка

В городе Белоусово Жуковского района Калужской области пропала 14-летняя Рушана ХАКИМОВА. В ночь на вторник, 18 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, девочка ушла из дома 15 мая около 12:00 и не вернулась.

Пока нет данных о том, где она может находиться.

Опубликованы фото и приметы пропавшей девочки:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: темно-русые, длинные.

Была одета: темно-синяя толстовка, темно-синие джинсы, белые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.