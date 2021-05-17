В Калужской области 24 тысячи детей охватят оздоровительным отдыхом

В этом году порядка 24 тысяч калужских детей планируется охватить различными формами организованного отдыха. В понедельник, 17 мая, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Как и обещали, дети смогут отдохнуть за счет средств бюджета, при этом в приоритете семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - пояснил глава региона. - Времени до старта летней оздоровительной кампании совсем мало. Нельзя допустить ее срыва. Сегодня тему летнего детского отдыха обсудили на координационном совещании органов власти. Поставил задачу за оставшиеся дни принять все необходимые меры и устранить замечания, чтобы загородные оздоровительные лагеря и пришкольные площадки смогли в срок принять детей.

На первом плане - вопросы антитеррористической защищенности.

- Все должно быть проверено в комплексе: технические средства, готовность персонала. Это же касается противопожарной безопасности, - подчеркнул губернатор.

По его словам, в нынешнем году Роспотребнадзор установил дополнительные санитарные правила: 75-процентная заполняемость загородных лагерей, круглосуточное дежурство медперсонала, запрет на посещение родителями детей и другие.

- Важная задача – выявление и пресечение деятельности несанкционированных лагерей, так как пребывание в них несет угрозу жизни и здоровью детей, - рассказал также Шапша.