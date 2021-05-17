COVID-19 Фотоконкурс Афиша Самая стильная выпускница Клиника года
Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Самая стильная выпускница Клиника года

В Калужской области 24 тысячи детей охватят оздоровительным отдыхом

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 17.05.2021 16:20 1 306
В Калужской области 24 тысячи детей охватят оздоровительным отдыхом

В этом году порядка 24 тысяч калужских детей планируется охватить различными формами организованного отдыха. В понедельник, 17 мая, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Как и обещали, дети смогут отдохнуть за счет средств бюджета, при этом в приоритете семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - пояснил глава региона. - Времени до старта летней оздоровительной кампании совсем мало. Нельзя допустить ее срыва. Сегодня тему летнего детского отдыха обсудили на координационном совещании органов власти. Поставил задачу за оставшиеся дни принять все необходимые меры и устранить замечания, чтобы загородные оздоровительные лагеря и пришкольные площадки смогли в срок принять детей.

На первом плане - вопросы антитеррористической защищенности.

- Все должно быть проверено в комплексе: технические средства, готовность персонала. Это же касается противопожарной безопасности, - подчеркнул губернатор.

По его словам, в нынешнем году Роспотребнадзор установил дополнительные санитарные правила: 75-процентная заполняемость загородных лагерей, круглосуточное дежурство медперсонала, запрет на посещение родителями детей и другие.

- Важная задача – выявление и пресечение деятельности несанкционированных лагерей, так как пребывание в них несет угрозу жизни и здоровью детей, - рассказал также Шапша.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 17.05.2021 16:20 1 306
Тэги: область владислав шапша дети
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужские пенсионеры получили постоянно действующую скидку на связь от МегаФона
Связисты узнали, что читают книголюбы в Калужской области
Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских
Георгий Юрданов: Калужская область обладает конкурентными преимуществами для развития внешнеэкономических связей
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Отдых в санаториях Беларуси
Почему важна качественная вентиляция?
Какие бывают виды сертификации услуг?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru