Директора калужских школ возложили цветы на месте стрельбы в Казани

В понедельник, 17 мая, директора школ Калуги, которые находятся в командировке в Казани, возложили цветы на месте стрельбы в гимназии №175. Об этом сообщает городское управление образования.

- Руководители образовательных учреждений города Калуги почтили память погибших учеников и учителей в результате трагедии в гимназии № 175 и выразили слова поддержки от всех калужских педагогов, - говорится в сообщении управления.

Как мы уже рассказывали, в результате трагедии в столице Татарстана погибли семеро учеников и двое учителей.