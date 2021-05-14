Владислав Шапша выступил на открытии конференции, посвященной 200-летию Пафнутия Чебышева

В пятницу, 14 мая, в Обнинске губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в открытии международной научно-практической конференции «Математические идеи П.Л. Чебышева и их приложение к современным проблемам естествознания».

Пафнутий Львович Чебышев – великий русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук и еще 24 академий во всем мире. Родился ученый 14 мая 1821 года в селе Окатово Боровского уезда Калужской губернии. Неподалеку он и похоронен - в фамильном склепе в основании звонницы церкви в селе Спас-Прогнань, построенной еще его дедом.

В этом году конференция приурочена к 200-летию со дня рождения великого ученого, труды которого до сих пор не теряют своей актуальности. В ней участвуют вице-президент Российской академии наук, сопредседатель конференции Академик РАН Владимир Бетелин, руководитель секции математики отделения математических наук РАН, академика РАН Валерий Козлов, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, руководители и сотрудники научных и общественных организаций.

Планируется заслушать порядка 200 докладов на 10 секциях, в том числе, в режиме видеоконференции - выступления ученых из Франции и Японии.

Организаторы конференции - Российская академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований, Федеральный научный центр «Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук», Правительство Калужской области, ИАТЭ НИЯУ «МИФИ».

Пленарное заседание состоялось в Доме ученых, работа секций пройдет в Обнинском институте атомной энергетики – филиале «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Участники также посетят могилу ученого и музей, расположенный в общеобразовательной школе его имени в деревне Машково Жуковского района области.

Приветствуя участников конференции в первом наукограде России, Владислав Шапша подчеркнул:

- Мы гордимся, что жизнь и деятельность выдающегося человека и ученого Пафнутия Львовича Чебышева связана с Калужской областью. Наследие его настолько всеобъемлюще и гениально, что по сей день труды Пафнутия Львовича не теряют актуальности и важности.

Глава региона отметил, что достижения ученых всегда будут предметом гордости:

- Наш регион всегда славился людьми, внесшими огромный вклад в освоение космоса, в развитие оборонной промышленности, сельского хозяйства, медицины, многих других отраслей.

Губернатор подчеркнул, что «в память о первооткрывателях» в Год науки и технологий в Калужской области запланировано много значимых событий.

Владислав Шапша пожелал участниками конференции успешной работы и выразил уверенность в том, что достижения представителей нового поколения ученых будут служить на благо всей страны.