COVID-19 9 Мая Афиша Самая стильная выпускница Клиника года
Главная Новости Общество
COVID-19 9 Мая Афиша Самая стильная выпускница Клиника года

Владислав Шапша выступил на открытии конференции, посвященной 200-летию Пафнутия Чебышева

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 14.05.2021 15:27 1 219
Владислав Шапша выступил на открытии конференции, посвященной 200-летию Пафнутия Чебышева

В пятницу, 14 мая, в Обнинске губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в открытии международной научно-практической конференции «Математические идеи П.Л. Чебышева и их приложение к современным проблемам естествознания».

Пафнутий Львович Чебышев – великий русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук и еще 24 академий во всем мире. Родился ученый 14 мая 1821 года в селе Окатово Боровского уезда Калужской губернии. Неподалеку он и похоронен - в фамильном склепе в основании звонницы церкви в селе Спас-Прогнань, построенной еще его дедом.

В этом году конференция приурочена к 200-летию со дня рождения великого ученого, труды которого до сих пор не теряют своей актуальности. В ней участвуют вице-президент Российской академии наук, сопредседатель конференции Академик РАН Владимир Бетелин, руководитель секции математики отделения математических наук РАН, академика РАН Валерий Козлов, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, руководители и сотрудники научных и общественных организаций.

Планируется заслушать порядка 200 докладов на 10 секциях, в том числе, в режиме видеоконференции - выступления ученых из Франции и Японии.

Организаторы конференции - Российская академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований, Федеральный научный центр «Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук», Правительство Калужской области, ИАТЭ НИЯУ «МИФИ».

Пленарное заседание состоялось в Доме ученых, работа секций пройдет в Обнинском институте атомной энергетики – филиале «Национального  исследовательского ядерного университета «МИФИ». Участники также посетят могилу ученого и музей, расположенный в общеобразовательной школе его имени в деревне Машково Жуковского района области.

Приветствуя участников конференции в первом наукограде России, Владислав Шапша подчеркнул:

- Мы гордимся, что жизнь и деятельность выдающегося человека и ученого Пафнутия Львовича Чебышева связана с Калужской областью. Наследие его настолько всеобъемлюще и гениально, что по сей день труды Пафнутия Львовича не теряют актуальности и важности.

Глава региона отметил, что достижения ученых всегда будут предметом гордости:

- Наш регион всегда славился людьми, внесшими огромный вклад в освоение космоса, в развитие оборонной промышленности, сельского хозяйства, медицины, многих других отраслей.

Губернатор подчеркнул, что «в память о первооткрывателях» в Год науки и технологий в Калужской области запланировано много значимых событий.

Владислав Шапша пожелал участниками конференции успешной работы и выразил уверенность в том, что достижения представителей нового поколения ученых будут служить на благо всей страны.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 14.05.2021 15:27 1 219
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужские пенсионеры получили постоянно действующую скидку на связь от МегаФона
Связисты узнали, что читают книголюбы в Калужской области
Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских
Георгий Юрданов: Калужская область обладает конкурентными преимуществами для развития внешнеэкономических связей
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Характеристики взрывозащищенных светодиодных светильников
KIA - двукратный номинант Гран-при «За рулем» 2021!
Покупка металлопроката в Челябинске

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru