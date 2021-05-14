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В Калужской области за неделю подорожали гречка и овощи, подешевели сыры и овсянка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2021 10:09 1 268
В Калужской области за неделю подорожали гречка и овощи, подешевели сыры и овсянка

В Калужской области за неделю, с 7 по 14 мая, зафиксирован рост цен в магазинах на некоторые продукты. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел в пятницу заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

Гречка подорожала на 1,6%, консервы мясные – на 0,48%, картофель – на 2,1%, морковь – на 3,1%.

Уменьшились цены на сыры – на 2%, овсяную крупу – на 1,8%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар установилась на уровне 45,95 руб./кг, подсолнечное масло – 95,45 руб./кг, на куриные яйца –
70,80 руб./дес.

Минимальные цены по состоянию на 4 мая среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на колбасу вареную, консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, смеси сухие молочные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, яблоки. Максимальные – на сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное, карамель.

Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

На рынке нефтепродуктов с 7 по 13 мая оптовые цены на бензин уменьшились на 0,76% (0,45 тыс. руб./тонну), на дизельное топливо – на 0,3% (0,15 тыс. руб./тонну). Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 4 мая занимала седьмое место по бензину (46,67 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,01 руб./л).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2021 10:09 1 268
Тэги: общество статистика цены лев марченков
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