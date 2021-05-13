В Обнинске заметили пропавшего три года назад мужчину

В Обнинске 12 мая заметили мужчину, похожего на 64-летнего Константина КРИВЦОВА, который пропал в 2018 году. В связи с этим возобновились активные поиски, сообщает отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры опубликовали приметы и фото пропавшего:

Рост – 175 см,

Худощавый,

Седые волосы,

Серые глаза,

Черная куртка,

Зелено-коричневые штаны,

Темно-синие сапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.