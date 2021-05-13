В Обнинске заметили пропавшего три года назад мужчину
В Обнинске 12 мая заметили мужчину, похожего на 64-летнего Константина КРИВЦОВА, который пропал в 2018 году. В связи с этим возобновились активные поиски, сообщает отряд «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры опубликовали приметы и фото пропавшего:
- Рост – 175 см,
- Худощавый,
- Седые волосы,
- Серые глаза,
- Черная куртка,
- Зелено-коричневые штаны,
- Темно-синие сапоги.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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